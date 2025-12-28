Vivi Cremonese-Napoli con noi su Radio Tutto Napoli! Dalle 14 parte 'Napoli in campo'
Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 14.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Antonio Noto, da Cremona il nostro Christian Marangio ed i nostri opinionisti fino alle 18.30. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone e Android
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le Smart Tv Android (in arrivo Samsung ed Lg)
Pubblicità
Radio Tutto Napoli
Copertina Tre azzurri non partono per Cremona: Lukaku, Beukema e Olivera restano a Napoli! di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com