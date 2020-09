Crioterapia nei bidoni, SSCN: “Giornali imbarazzanti! Nuovi e sanificati 3 volte al giorno, come tanti altri club”

Stanno tenendo banco le polemiche sullo scatto che ha ritratto i giocatori del Napoli fare crioterapia nei bidoni dell'immondizia, pratica che non è assolutamente inusuale anche nel resto d'Europa. La Ssc Napoli ha diramato una nota sui social, proprio per stemperare le polemiche e bacchettare chi ha alimentato il tutto: "E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune. Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori sono immersi fin sopra la vita. Inoltre i bidoni rispondono alle esigenze del protocollo Covid che impone che ogni giocatore sia in immersione da solo. Domanda: sono bidoni puliti o sporchi? Naturalmente non solo sono puliti ma sono anche nuovi, mai usati e vengono sanificati 3 volte al giorno. Domanda: siete gli unici fare questa attività con i bidoni? No, lo fanno molte squadre. Domanda: quindi non è un’idea di Gattuso? No".

