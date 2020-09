FOTO - Polemica sulla crioterapia nei bidoni, ma è pratica di tutti i club in ritiro

Ha fatto il giro del web nelle ultime ore lo scatto che ha visto protagonisti i giocatori del Napoli, impegnati nello svolgere crioterapia nei bidoni della spazzatura in quel di Castel di Sangro. Lo scatto è diventato virale sui social per prendere in giro il Napoli società e gli azzurri, ma è pratica comune nei ritiri - dove non è possibile trasportare i macchinari costosi e pesanti per la crioterapia - usare bidoni o grandi bacinelle col ghiaccio.

