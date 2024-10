Ct Belgio: "Lukaku non riesce a tenere per 90', spero di ritrovarlo a novembre. E' un top player, un leader"

"Spero che Lukaku sia con noi a novembre, ma vedremo. Dipende da lui, dalla sua forma fisica. Al momento difficilmente riesce a tenere novanta minuti". A dirlo è Domenico Tedesco, ct del Belgio, intervenuto al Corriere dello Sport. L'attaccante del Napoli è rimasto in Italia dopo aver saltato la nazionale già a settembre.

Il ct commenta elogia così il centravanti: "Romelu è assolutamente un top player. Oltre a essere una persona fantastica e un leader naturale. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero ed è ottimo per qualsiasi squadra. Sono molto felice che abbia scelto il Napoli, dove può sentirsi a casa, con un allenatore come Antonio Conte che crede in lui e viceversa. Queste sono già delle ottime condizioni di partenza".