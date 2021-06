Da Bologna: "Anche il Napoli su Pelkas del Fenerbahçe: fissato il prezzo della cessione"

Dīmītrios Pelkas, anni 27, centrocampista del Fenerbahçe e della nazionale greca, è il nome nuovo per il mercato del Napoli. L'edizione odierna del Corriere di Bologna fa sapere che il giocatore, che ha una valutazione di almeno 7 milioni di euro, piace molto alla società rossoblu (rifiutata prima proposta da 5.5 milioni), ma il Napoli è una seria rivale per il suo acquisto, così come il Rubin Kazan. Pelkas è un centrocampista molto duttile che può ricoprire diversi ruoli nel 4-2-3-1, modulo che utilizza Mihajlovic ma anche Spalletti a Napoli.