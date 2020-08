Da Milano - Milik apre alla Roma, c'è la bozza d'intesa! Al Napoli Under e il baby Riccardi: i dettagli

In virtù del possibile addio di Edin Dzeko, appetito dalla Juventus, la Roma avrebbe rotto gli indugi per Arkadiusz Milik, avviando i contatti con il suo entourage e raggiungendo immediatamente una bozza d'intesa, sia dal punto di vista dell'ingaggio che da quello del progetto. A riportarlo è Calciomercato.it, secondo cui tra il club giallorosso e il Napoli ci sarebbe già un accordo per un maxi-scambio.

DETTAGLI E ATTESA - Il portale fa sapere che nell'operazione su cui stanno ragionando le due società rientrerebbero anche Cengiz Under (che ha già dato l'ok ad un ingaggio da 2,8 milioni) e il classe 2001 Alessio Riccardi, senza conguaglio economico: due calciatori per Milik, dunque, che però ancora non si sarebbe convinto della destinazione perché vorrebbe aspettare la Juventus, club col quale ha già una base d'intesa. Per la fumata bianca, dunque, mancherebbe solo il sì definitivo del bomber ex Ajax: qualche giorno di riflessione e si deciderà una volta per tutte.