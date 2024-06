Da Torino - Juve piomba su Di Lorenzo, ma ci sono anche Inter e Roma!

"La Juventus si è già portata avanti e nel calcio di Thiago Motta, con la difesa a 4, Di Lorenzo avrebbe l'opportunità di esprimere al meglio il suo calcio"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuove voci su Giovanni Di Lorenzo, oggetto del desiderio della Juventus per il mercato estivo nonostante la dichiarazione di incedibilità da parte del Napoli in risposte alle parole del suo agente Giuffredi (contestato in città con pesanti striscioni). A scrivere del capitano azzurro è l'edizione odierna di Tuttosport.

"L'uomo che prese Di Lorenzo dall'Empoli per portarlo proprio a Napoli, a scrivere la storia del club con lo scudetto. Andato via Giuntoti, l'annata negativa degli azzurri ha travolto anche il terzino, che però continua ad avere una lunga lista di ammiratori in Italia (Inter e Roma oltre ai bianconeri) e all'estero (in Premier soprattutto). Ma la Juventus si è già portata avanti e nel calcio di Thiago Motta, con la difesa a 4, Di Lorenzo avrebbe l'opportunità di esprimere al meglio il suo calcio per puntare in alto in campionato, in Champions League e al Mondiale per club"