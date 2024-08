Ultim'ora Dal Portogallo: per Neres 25mln non bastano, Rui Costa parte da 40mln!

Il 27enne nazionale brasiliano è un obiettivo prioritario per il Napoli, che è disposto a pagare 25 milioni di euro per ingaggiare il giocatore.

Dal Portogallo arrivano aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare David Neres dal Benfica al Napoli. L'agente dell'esterno brasiliano, Giuliano Bertolucci, è in Italia, come confermato da Record. In agenda un incontro con il ds azzurro Giovanni Manna, per discutere del futuro del numero 7.

Il 27enne nazionale brasiliano è un obiettivo prioritario per il Napoli, che è disposto a pagare 25 milioni di euro per ingaggiare il giocatore, una cifra che potrebbe non essere sufficiente. Infatti il consiglio direttivo guidato daha indicato la somma di 40 milioni di euro per cedere Neres. Anche il giocatore è aperto al cambiamento, a due anni dall'arrivo al Luz, soprattutto perché la permanenza di Di María potrebbe togliergli spazio, riferisce