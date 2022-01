Dall'Inghilterra: su Fabian ci sono 3 big inglesi, in pole lo United per il post-Pogba

In estate Fabian Ruiz potrebbe cambiare squadra. Secondo i colleghi inglesi del Daily Mail, sullo spagnolo c'è l'interesse di Man United, Liverpool ed Arsenal ed in pole sembra esserci il club di Manchester vista la probabile partenza di Pogba che è in scadenza. Il primo nome sarebbe quello di Declan Rice, ma il West Ham chiede oltre 100mln e quindi lo spagnolo è favorito. Il Liverpool ha meno urgenza, ma la scadenza contrattuale che si avvicina per Fabian ha spinto anche i reds a interessarsi