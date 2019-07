Dalla Colombia: "James sta tornando in Spagna per definire il suo futuro, non vuole più aspettare"

Svolta sul futuro di James Rodriguez. Dalla Colombia fanno sapere che il giocatore colombiano sta tornando proprio in Spagna e il suo futuro sarà deciso nel giro di pochissimi giorni. A dare la notizia è stato Javier Hernandez Bonnet su Blu Radio. Il colombiano aveva un permesso fino al 29 luglio, si trovava in patria, poi improvvisamente ha deciso di far ritorno in Spagna. Su di lui c'è il Napoli ma anche l'Atletico Madrid. Pochi giorni e il suo futuro sarà chiaro. James non vuole aspettare troppo e ha voglia di ricominciare.