Dalla Francia: ADL rifiuta 140mln dall'Al-Hilal per Osimhen, ma è pronto il rilancio!

L'Al-Hilal ha deciso di intensificare le trattative per convincere Victor Osimhen ad andare in Arabia. I dirigenti sauditi, dopo aver discusso con l'attaccante, hanno inviato due offerte, da 120 e 140 milioni di euro, al Napoli in queste ultime ore. A darne notizia è l'autorevole quotidiano francese L'Equipe.

Entrambe le proposte sono state rifiutate da Aurelio De Laurentiis, che per cederlo chiede una cifra ancora superiore. Al contempo il club azzurro continua a sperare che l'ex Lille prolunghi il suo contratto. L'Al Hilal però - si legge - non ha alcuna intenzione di fermarsi e presto presenterà al presidente una nuova offerta.