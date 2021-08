Dalla Francia - Boga-Napoli, pista calda: l'affare si può chiudere

Sebastian Denis, giornalista del quotidiano specializzato francese Footmercato, scrive: Jeremie Boga pista calda per il Napoli. L'esterno del Sassuolo piace molto alla società azzurra, come specificato dal tweet del giornalista francese. Non c'è nulla di vero con il Marsiglia, l'Atalanta è una pista che resta valida ma al momento quella bollente è il Napoli. L'affare potrebbe andare in porto negli ultimi giorni di mercato.

Info : pour Jérémie Boga et contrairement à ce qui est annoncé ces dernières heures, rien de nouveau avec l'OL. Dossier en stand-by depuis plusieurs semaines. Il va reprendre avec Sassuolo. L'Atalanta patine et le Napoli est chaud bouillant et pourrait finalement rafler la mise. pic.twitter.com/OJ2myFGcwa — Sébastien Denis (@sebnonda) August 9, 2021