Dalla Spagna, AS - Giuntoli a Madrid per la firma di James! ADL paga 42mln, spunta il bonus scudetto

Il Napoli non vuole perdere altro tempo: è arrivato il momento di portare James Rodríguez in Italia. Il quotidiano spagnolo AS fa sapere che il direttore sportivo del club azzurro, Cristiano Giuntoli, è attualmente a Madrid e incontrerà Jorge Mendes "per chiudere la firma del colombiano" e superare il divario tra Florentino Perez e Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è pronto ad offrire 42 milioni di euro più bonus (ce n'è uno per la vittoria della scudetto, ad esempio) ma vorrà chiedere un pagamento a rate. L'Atletico Madrid ci ha provato ma il Napoli è in vantaggio e ora vuole chiudere. Sono ore decisive. Curiosità: De Laurentiis s'è detto disposto ad un sacrificio ed ha trascorso la notte in conference call per preparare l'assalto finale.