Dalla Spagna - Gabri Veiga, domani il saluto al Celta! Ovazione dai tifosi: andrà al Napoli

Gabri Veiga è stato convocato per la prima del Celta Vigo contro l'Osasuna ma sarà solo l'ultima per lui davanti ai suoi tifosi. Il giocatore infatti come riporta Relevo sta per trasferirsi al Napoli. Accordo totale e annuncio ad un passo. Gabri, essendo cresciuto nelle giovanili del club di Vigo, vivrà domani una giornata speciale, ricca di emozioni. Il Napoli lo aspetta.