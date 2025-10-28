De Bruyne, Cds: "E' già in Belgio, domani si opera! Ha due obiettivi per il 2026"

Operazione e tempi di recupero lunghi per Kevin De Bruyne. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del futuro del belga dopo l'infortunnio contro l'Inter facendo riferimento agli stessi problemi accusati nel 2023 quando era al City e quando già fu operato. "Questa volta i tempi di recupero si aggirano tra i tre - nella migliore delle ipotesi - e i quattro mesi. Molto dipenderà dalla reazione dell’atleta di 34 anni, già sofferente in passato nella stessa zona muscolare, e del corpo all’intervento: a differenza di Lukaku, che ha scelto la terapia conservativa, Kevin si affiderà alla chirurgia come nel 2023.

Ieri è già rientrato in Belgio e domani sarà operato in una clinica di Anversa dove poi, come Romelu, comincerà la riabilitazione. Tutte decisioni prese in accordo con il Napoli e finalizzate a non perdere il Mondiale americano: De Bruyne ha il grande obiettivo di finire la stagione con il club e poi di giocare la quarta Coppa del Mondo della sua straordinaria carriera", si legge.