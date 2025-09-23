Focus De Bruyne male col Pisa? Leggendo questi due dati, forse si cambia idea

vedi letture

Si parla molto della prova di Kevin De Bruyne contro il Pisa. Per qualcuno è stato convincente, per altri ha brillato poco. I quotidiani sono divisi sulle pagelle. C'è un dato che fa riflettere e forse giustifica una partita in cui si è visto poco calcio spettacolo, pochi lampi alla Kdb, quello versione Premier: i chilometri percorsi. Kdb è primo con 11.854. Nessuno ha corso di più contro il Pisa. In seconda posizione McTominay: 11.728. Altro giocatore di cui si parla in questo periodo per rendimento distante dai suoi standard. La sintesi è elementare: il belga non è ancora il giocatore ammirato all'Etihad, ma non manca certamente impegno, costanza, abnegazione e spirito di sacrificio.

I tifosi hanno apprezzato e lo hanno esaltato per un recupero nel secondo tempo. A proposito, altri dati: 56 passaggi riusciti con l'87% di precisione, dato elevato se si considera che 36 sono stati i palloni dati in profondità e quindi non giocati all'indietro. E i recuperi? 3. Sorprende anche un altro dato: Kdb è stato quarto per velocità in sprint (27.311) dietro Lucca - che ha giocato poco - Spinazzola e Hojlund.

Dunque, all'età di 34 anni, Kdb conferma le parole di Conte in ritiro: fisicamente sta bene, la voglia di incidere è notevole, in campo dà tutto e non si risparmia. Come in allenamento. Certo manca la genialata, il guizzo, ma può arrivare presto. Per ora, forse, paga ancora l'ambientamento tattico che magari coinvolge anche il Napoli, che sta cambiando pelle dopo il mercato e le novità di quest'anno come i Fab Four. Tempo al tempo. Per ora di buono c'è un motorino a sorpresa che per il campo corre più di tutti dopo aver vinto in carriera più di tutti. Un esempio positivo di professionalità.