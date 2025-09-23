Pagelle De Bruyne, quotidiani divisi: "Va al piccolo trotto, non illumina. Ma si sacrifica"

di Fabio Tarantino

Non convince contro il Pisa Kevin De Bruyne. Voti non altissimi sui quotidiani, che si dividono. Di sicuro manca il suo guizzo. Ci si aspettava altro. 

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport
"Il Maradona ancora aspetta una prova da re, come quelle con cui ha fatto innamorare l'Etihad. Va al piccolo trotto e non illumina".

Voto 6 per il Corriere dello Sport
"Palla illuminante per Di Lorenzo a inizio ripresa, ma si nota soprattutto per diversi recuperi che il Maradona apprezza".

Voto 6,5 per Tuttonapoli
"Aveva rischiato su un pestone su Leris, graziato dal Var. Corre più di tutti, dando indicazioni ai compagni e cercando di far trovare sempre uno scrico per il passaggio. Da leader, dopo la settimana difficile dopo il cambio di Manchester".