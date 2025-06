De Bruyne-Napoli, Romano: "Ha voglia di rivalsa col City, era convinto di rinnovare!"

"Il Napoli celebra un colpo storico, leggendario, una super star, un giocatore tra i più importanti in Premier League, tra i più forti al mondo. Si aspettava solo l'ultimo ok arrivato nella notte. In mattinata il via libera per visite, firme prima dell'annuncio". Così il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Il riferimento ovviamente è a Kevin De Bruyne che domani sarà in Italia per le visite mediche a Villa Stuart.

"Operazione da due anni più uno opzionale, pacchetto che supererà i 25 milioni netti con stipendio fisso e premio alla firma. Si è discusso di tutto, anche di diritti d'immagine, ma il Napoli è sempre stato ottimista nonostante a Chicago gli offrissero anche più soldi. De Bruyne ha scelto il Napoli per Conte, l'entusiasmo di Adl - presentissimo in questa operazione - ma anche per restare competitivo in Europa con la Champions League. Lui si aspettava di rinnovare col City a settembre-ottobre, sentiva potesse arrivare un'offerta di rinnovo e allora adesso ha voglia di rivalsa e lo farà con la maglia del Napoli".