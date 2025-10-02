De Bruyne show, Cds lo esalta: "Altro che zavorra del Napoli, risposta da fuoriclasse!"

Napoli si gode Kevin De Bruyne, assoluto protagonista della gara del Maradona. Ne parla il Corriere dello Sport con riferimento a quanto era accaduto nei giorni scorsi. Tutto, ormai, in archivio. "Tre giorni a parlare della reazione al cambio di San Siro e un mare di chiacchiere su quanto potesse essere lui, Kevin De Bruyne, la zavorra del Napoli. S'è detto e sentito di tutto, sì, ma poi è arrivata la Champions.

E lui, dopo l’amarezza di Manchester, ha deciso di entrare nella storia e di chiudere la questione da fuoriclasse: prestazione superba e i due assist per i due gol di Hojlund, l'altro protagonista della magica notte di coppa ritrovata al Maradona dopo 588 giorni di attesa. La prima vittoria della fase campionato è servita: 2-1 contro uno Sporting gagliardo e pericoloso fino al 94', quando solo un miracolo di Milinkovic-Savic ha impedito a Hjulmand di siglare un pareggio che avrebbe avuto il sapore di una beffa grande come l'Europa".