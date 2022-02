Decima partita saltata da Insigne: il Napoli inizia ad abituarsi alla sua assenza

Lorenzo Insigne sarà assente quest'oggi contro il Cagliari. Cinque volte, quest'anno, il Napoli ha vinto nonostante l'assenza di Insigne, per altre quattro s'è arreso ad un destino in parte segnato, perché, quando manca, il capitano porta con sé in tribuna, o a casa, quel talento che anche Spalletti ha imparato a riconoscere. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che "anche contro il Cagliari il Napoli comincerà ad abituarsi alla sua assenza che dalla prossima stagione sarà definitiva".