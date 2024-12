Ufficiale Defezione dell'ultim'ora, infortunio per Folorunsho: va in tribuna a Udine, la diagnosi

Defezione dell'ultim'ora per Antonio Conte, Michael Folorunsho va in tribuna al Bluenergy Stadium, dove alle 18 è previsto il fischio d'inizio di Udinese-Napoli. Il centrocampista azzurro, come da comunicazione ufficiale del club azzurro, non sarà del match per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. L'ex Hellas Verona e Bari, dunque, non sarà a disposizione dell'allenatore salentino.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-NAPOLI

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Kabasele, Modesto, Tourè. Allenatore: Runjaic

APOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A diposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori. Allenatore: Conte