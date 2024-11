Di Lorenzo a Dazn: "Che grande vittoria! L'azione del gol provata in allenamento"

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Roma vinta per 1-0: "Al di là della classifica è una vittoria importante per noi e per il prosieguo del campionato, perché quest'anno siamo ripartiti con un nuovo progetto e stiamo facendo oggettivamente bene, ma dobbiamo continuare così. Oggi sono tre punti importanti davanti al nostro pubblico quindi siamo veramente contenti".

Hai messo una bella palla per Romelu oggi

"Proviamo in allenamento questa palla tra portiere e difensori, oggi è andata bene e siamo contenti, siamo contenti per lui e per la squadra perché sono tre punti veramente importanti".

È stata una giornata speciale per l'omaggio a Pino Daniele, domani lo sarà per il ricordo di Maradona: senti che Napoli sta vivendo un momento di enorme passione? Anche oggi un altro sold out...

"Sì, ma la passione a Napoli c'è sempre stata, anche l'anno scorso in un anno comunque brutto per tutti. Questa gente ama questa squadra e ama questa maglia. Io dico sempre che l'umore della città dipende dal nostro risultato e questa è una cosa vera, perché quando il Napoli vince tutta la città è contenta e felice, e non si parla di altro. Quindi noi cercheremo di fare il massimo quest'anno, per noi, per loro, per riportare il Napoli a lottare per dei traguardi importanti".