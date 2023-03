Di Lorenzo: "Col Milan gara combattute! Scudetto? Spingiamo fino alla matematica, ho già i brividi..."

Intervistato da Repubblica Napoli, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato della stagione super della squadra e non solo

Intervistato da Repubblica Napoli, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato della stagione super della squadra e non solo, partendo dalla scelta estiva di consegnargli la fascia: " Spalletti me lo ha proposto nonostante ci fossero nello spogliatoio giocatori con maggiore militanza rispetto a me. Ha condiviso il suo pensiero con il gruppo e tutti sono stati d’accordo. Ricevere l’approvazione dei miei compagni è stato un attestato di stima importante.

Affronteremo i rossoneri tre volte nel giro di una decina di giorni: prima in campionato, poi le due gare di Champions. Dispiace aver preso un’italiana. Saranno gare molto combattute. Essere ai quarti è un motivo di soddisfazione, un piccolo pezzo di storia l’abbiamo scritto e abbiamo dimostrato di essere forti.

I risultati delle italiane in Europa — continua Di Lorenzo — hanno confermato quanto sia difficile il nostro campionato. Non ci sono gare scontate in serie A. Finché non c’è la matematica, spingeremo al massimo. Terzo Scudetto? Ogni tanto penso a cosa potrebbe accadere e mi vengono i brividi".