Di Lorenzo in giornata a Villa Stuart: il motivo dell'ulteriore accertamento

A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica, che spiega i motivi di questo ulteriore accertamento dopo l'infortunio

Giovanni Di Lorenzo ha appuntamento a Roma in giornata con il chirurgo Mariani per verificare la distorsione di secondo grado al ginocchio destro. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica, che spiega i motivi di questo ulteriore accertamento dopo l'infortunio rimediato contro l'Udinese dall'esterno.

"Il Napoli e lo stesso giocatore vogliono vederci chiaro sull'eventuale interessamento dei legamenti che al momento sembrano esclusi. La diagnosi farà partire pure il programma di recupero: se non dovessero sorgere complicazioni, Di Lorenzo potrebbe rientrare nel giro di un mese. La data cerchiata in rosso è quella del 24 aprile che per lui sarebbe una sorta di amarcord: il Napoli di scena al Castellani contro l'Empoli di Andreazzoli. Niente da fare per le gare con Atalanta, Fiorentina e Roma".