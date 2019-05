Di Lorenzo, manca solo l'ufficialità. In uscita Mario Rui: spunta il Benfica

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, la redazione ha fatto il punto sugli ultimi aggiornamenti di calciomercato: “La pista Di Lorenzo sembra concretizzarsi sempre di più, è vero che il cartellino costerà circa 10 milioni, manca solo l'ufficialità e, a tal punto, Lazzari è una pista abbandonata. Per un terzino che viene, un altro va via e pare che un intermediario del Benfica abbia sondato sia l'entourage di Mario Rui che il Napoli. Non c'è una trattativa aperta, ma il Benfica sembra essere interessato concretamente a Mario Rui. Resta da capire cosa accadrà con Malcuit. Su Insigne, invece, De Laurentiis, non smetterà di chiedere 90 milioni”.