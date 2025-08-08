Rileggi live Dimaro, day 10: seduta pomeridiana, esercitazione tattica e partitelle! Raspadori c’è

vedi letture

Si chiude qui il racconto della seduta pomeridiana del decimo giorno nel ritiro di Castel Di Sangro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti. Appuntamento alle 20 per la presentazione della squadre in Piazza del Plebiscito. Seguite i live sul nostro portale e sulle nostre app gratuite.

19.10 - Gli azzurri escono dal campo tra gli applausi, termina qui la seduta pomeridiana.

19.03 - Azzurri a centrocampo per la seduta di stretching.

19.02 - Terminano le partitelle: arancioni-verdi 4-1, blu-fucsia 2-1.

12' - arancioni 4-1, ancora Raspadori! Gol anche dei blu con Di Lorenzo, 2-1

11' - gol degli arancioni, 3-1 di Raspadori su assist di De Bruyne.

19.00 - Altre due botte: alla coscia destra per Di Lorenzo e alla caviglia per Beukema.

18.59 - Scontro di gioco anche per gli arancioni. Vergara si mantiene il polso destro.

18.57 - Piccolo infortunio anche per McTominay, che si rialza a continua la partitella regolarmente. Si era trattata di una botta alla caviglia destra.

6' - Cucchiaio Raspadori! 2-1 per gli arancioni.

6' - Gol di Anguissa! 1-1 dei verdi.

5' - Gran gol degli arancioni! 1-0 di Spinazzola.

3' - Gol di Vergara per gli arancioni, poi annullato.

2' - pareggio dei blu, gol di Hasa: 1-1

1' - Che gol McTominay! Lo scozzese segna di tacco: 1-0 fucsia.

18.50 - Ricominciano le sfide, partitelle verdi contro arancioni e blu contro fucsia.

18.49 - Spray anche per Kevin De Bruyne, al belga viene applicata una fascia al di sotto del ginocchio destro. Probabile taglio sulla gamba per l'ex City dopo un contrasto di gioco.

18.48 - Terminano le due partitelle: blu-verdi 2-0, arancioni-fucsia 1-0.

18.43 - Spinazzola resta a terra dopo un contrasto, botta alla caviglia destra. Lo staff sanitario applica dello spray e l'esterno si si rialza.

18.42 - Inizia il secondo tempo: blu-verdi 0-0, arancioni-fucsia 1-0.

10' - gol dei blu, segna Hasa!

9' - gol dei blu, gol di Olivera!

18.45 - Colpo al costato per Lukaku, che continua la partitella senza problemi.

8' - traversa al volo di Anguissa e palo di Raspadori.

4' - Annullato il pareggio dei rosa per un fuorigioco di Marianucci.

3' - Scontro di gioco tra Anguissa e Haa, i due si rialzano.

1' - arancioni in vantaggio, sinistro di Politano

18.36 - Iniziano le nuove sfide: partitelle arancioni-rosa, blu-verdi

In blu Contini, Lucca, Hasa, Lobotka, Di Lorenzo, Olivera, Lang.

In fucsia Ferrante, McTominay, Lukaku, Mazzocchi, Rrahmani, Coli Saco, Marianucci.

In arancione Meret, Politano, Beukema, Spinazzola, Raspadori,, D'Angelo, De Bruyne.

In verde Milinkovic-Savic, Gilmour, Anguissa, Zanoli, Obaretin, Neres, Juan Jesus.

18.34 - Seduti a bordocampo ci sono il ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis.

18.33 - Terminano le partitine: blu-arancioni 7-2, fucsia-verdi 3-2

11' - 7-2 blu, gol di Lucca!

11' - 6-2 blu, doppietta per Di Lorenzo

10' - 3-2 verdi, accorcia le distanze Obaretin.

9' - 5-2 blu, Lucca segna sotto le gambe di Meret.

8' - 4-2 blu, gol di Hasa

7' - 3-2 blu, segna Di Lorenzo

18.28 - Intervallo delle partitelle: blu-arancioni 2-2, fucsia-verdi 3-1.

5' - 3-1, per i verdi segna Gilmour

4' - 2-2 blu, gol di Hasa!

4' - 2-1, per i blu segna Lang!

3' - 3-0 fucsia, gol di Rrahmani!

3' - Raddoppio arancioni, ancora gol di De Bruyne!

2' - Raddoppio fucsia, gol McTominay!

2' - Rosa in vantaggio, gol di McTominay!

1' - Arancioni in vantaggio, gol di De Bruyne!

18.22 - Prima sfida: fucsia-verdi, blu-arancioni

18.20 - Pronte delle sfide con partitelle a campo ridotto.

in blu Contini, Lucca, Hasa, Lobotka, Di Lorenzo, Olivera, Lang.

in rosa Ferrante, McTominay, Lukaku, Mazzocchi, Rrahmani, Coli Saco, Marianucci

in arancione Meret, Politano, Beukema, Spinazzola, Raspadori,, D'Angelo, De Bruyne

in verde Milinkovic-Savic, Gilmour, Anguissa, Zanoli, Obaretin, Neres, Juan Jesus

18.18 - Gol McTominay! L'esercitazioen termine col risultato di 6-6.

18.16 - 6-5: accorciano i blu: di nuovo Raspadori!.

18.15 - Altro cambio tra i blu, di nuovo Zanoli per Mazzocchi.

18.12 - 6-4 per i fucsia, Di Lorenzo mette la palla in rete.

18.11 - Portieri al lavoro con i preparatori con le prese basse.

18.10 - Uscito di nuovo Zanoli, rientra Mazzocchi.

18.09 - Fucsia in vantaggio, segna una doppietta Lukaku.

18.08 - Pareggio dei blu, segna Raspadori.

18.07 - 4-3 dei fucsia, Lukaku vince un contrasto con Juan Jesus centra una mini-porta.

18.06 - Altri due gol, ancora Neres e poi Marianucci: è 3-3.

18.03 - 2-2 ancora con gol di Neres per i fucsia e Vergara per i blu!

18.02 - Zanoli prende il posto di Mazzocchi che ha preso una botta alla caviglia destra: spray per il napoletano che si accomoda in panchina.

17.59 - Gol di Spinazzola per i blu, subito dopo Neres pareggia per i fucsia.

17.54 - A parte si allenano Obaretin, Coli Saco, Cheddira, Hasa. In panchina Zanoli, indiziato nelle ultime ore a lasciare il Napoli in direzione Bologna.

17.51 - Ci si prepara per un'esercitazione a campo ridotto e con 4 mini-porte in una metá campo e 4 dall'altro.

In fucsia: Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku, Neres.

In blu: Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola, Raspadori, Gilmour, McTominay, Vergara, Lucca, Lang

17.48 - Assenti Ambrosino e Buongiorno.

17.44 - Torello in corso. Sul lato sinistro Raspadori, Zanoli, Lucca, Rrahmani, Spinazzola, Ferrante, Politano, Marianucci, Lobotka, Hasa, Olivera, Juan Jesus, Obaretin, Di Lorenzo, Meret. Sul lato destro De Bruyne, Lukaku, Coli Saco, McTominay, Lang, Milinkovic-Savic, Contini, Vergara, Neres, Gilmour, D'Angelo, Cheddira, Mazzocchi, Beukema.

17.43 - Squadra già in campo, l'allenamento è stato anticipato e la comunicazione è arrivata soltanto adesso.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella decima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina a porte chiuse la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.