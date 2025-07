Rileggi live Dimaro, day 3: grande folla per la seduta mattutina! ADL allo store, esercitazioni tattiche per gli azzurri

Si chiude qui il racconto dell'allenamento mattutino nel terzo giorno del ritiro di Dimaro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti ed appuntamento alle 15 per la conferenza stampa di De Bruyne live sul nostro portale e sulle nostre app gratuite

12.28 - Gli azzurri escono dal campo tra gli applausi e i cori dei tantissimi tifosi ancora presenti allo stadio.

12.23 - Terminano i tiri in porta, azzurri a centrocampo per la seduta di stretching.

12.20 - Gran botta di De Bruyne all'incrocio dei pali alla sinistra di Contini, ovazione dei tifosi per il belga.

12.16 - Gli azzurri iniziano un'altra esercitazione sui tiri da fuori area.

12.14 - Termina l'esercitazione tattica.

12.13 - Colpo di testa vincente di Simeone su preciso cross dalla sinistra di Noa Lang.

12.05 - Simeone e Coli Saco sono i cambi di Lukaku e De Bruyne e si alternano con i due belgi. Vergara è il terzo cambio.

12.04 - McTominay appoggia in rete e batte Meret , parte il coro per lo scozzese.

12.01 - Inizia la stessa esercitazione tattica effettuata dal gruppo precedente: i centrali Marianucci e Rrahmani impostano, gli esterni di difesa Zanoli e Spinazzola stringono al centro verso Hasa, le mezzali McTominay e De Bruyne s'inseriscono e prendono posizione tra gli esterni offensivi Neres e Lang, Lukaku è il vertice d'attacco.

11.57 - Termina l'esercitazione, gli azzurri si spostano sul campo 1.

11.45 - L'esercitazione è sul pressing. Tre jolly in arancione: Rrahmani, De Bruyne e McTominay; in verde: Noa Lang, Vergara, Marianucci, Hasa; in blu: Spinazzola, Lukaku, Zanoli, Simeone, Coli Saco.

11.40 - Termina il lavoro atletico, gli azzurri si trasferiscono sul campo 2 per un'altra esercitazione con le mini porte.

11.17 - In campo ancora non si è visto Sam Beukema. L'annuncio ufficiale per l'acquisto del difensore arrivato dal Bologna in ritiro ieri sera, ancora deve arrivare.

11.15 - Agli esercizi atletici dietro ad una porta partecipano: Zanoli, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola, De Bruyne, Hasa, McTominay, Neres, Lukaku, Lang, Vergara.

11.13 - Alcuni azzurri, tra cui De Bruyne, Rrahmani, Lukaku, Noa Lang e Simeone, terminano l'esercitazione sul campo 2 e si trasferiscono sulla pista d'atletica del campo principale per il lavoro atletico. Ovazione del pubblico per il fuoriclasse ex Manchester City.

11.03 - Restano in campo ad esercitarsi con due preparatori dei portieri Meret e Contini.

11.00 - Gli azzurri terminano l'esercitazione ed escono dal campo tra i cori dei tifosi.

10.50 - Inizia un'altra esercitazione, stavolta sui tiri da fuori area.

10.49 - Termina l'esercitazione tattica.

10.48 - Altro gol di Lucca, che stavolta va a segno di destro con un ottima coordinazione.

10.38 - Ecco lo sviluppo della manovra: i due centrali difensivi Obaretin e Juan Jesus impostano, i due terzini, Mazzocchi e Olivera stringono in direzione del regista Lobotka, le due mezzali Anguissa e Raspadori si alzano e prendono posizione nel corridoio tra gli esterni offensivi Politano e Zerbin e il centravanti Lucca.

10.36 - Manovra offensiva per il gruppo azzurro, con Zerbin che crossa dalla sinistra e Lucca colpisce in girata e fa gol! Ovazione per la prima rete del nuovo acquisto del Napoli.

10.34 - In campo si rivede Gilmour, che dopo aver lavorato in palestra segue l'esercitazione dei compagni dalla panchina.

10.33 - Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Raspadori, Politano, Lucca e Zerbin iniziano un esercitazione tattica con le sagome sul campo principale.

10.30 - Tantissimi tifosi restano all'esterno, lo stadio comunale di Carciato è sold-out!

10.28 - Antonio Conte in prima fila a lavorare: l'allenatore azzurro prende le sagome 'avversarie' e le fissa sul terreno di gioco tra i cori di tifosi.

10.19 - In arancione Jesus, Zerbin, Anguissa e Olivera; in verde Sgarbi, Lobotka, Di Lorenzo e Politano; in blu Mazzocchi, Obaretin, Raspadori e Lucca.

10.16- Il gruppo si sposta sotto la gradinata Carciato per un lavoro sul campo secondario, delineato dai cinesini e da due mini-porte

10.12 - Olivera, Lucca, Jesus, Mazzocchi, Anguissa, Di Lorenzo, Zerbin, Obaretin, Sgarbi, Politano, Raspadori e Lobotka alle prese con gli scatti sul breve sotto la nuova gradinata Meledrio.

10.05 - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis arriva nello store ufficiale per firmare autografi e scattare fotografie con i tifosi.

10.01 - Squadra già sul campo.

10.00 - Per motivi di ordine pubblico ci informano che da questo momento le tribune del campo di Carciato sono già aperte al pubblico.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella terza giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. La squadra di Antonio Conte torna a calcare il terreno di gioco dello Stadio Comunale di Carciato. Grande attesa per Sam Beukema, il nuovo difensore del Napoli, arrivato ieri sera in ritiro e che probabilmente svolgerà il suo primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.