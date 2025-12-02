Gilmour post-intervento: "Impaziente di tornare! Lavorato con specialisti per lasciarmi tutto alle spalle"
Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ieri si è operato ieri a Londra per risolvere il problema di pubalgia, che lo teneva fermo ai box dallo scorso 1 novembre. Lo scozzese ha postato sul proprio profilo Instagram delle sue foto post-intervento, scrivendo: "L'inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito.
Dopo un periodo di fastidio che spinge il dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarci a lasciarmi alle spalle questo problema. Mi mancheranno i giorni-gara e i tifosi dal centro del campo per un po', ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi su ciò che mi aspetta. A presto a tutti".
Copertina ADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
