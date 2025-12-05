Ufficiale
Napoli-Juventus, arbitra La Penna con Abisso al Var: la sestina completa
Ufficiali gli arbitri del 14esimo turno del campionato di Serie A. La sfida Napoli-Juve di domenica sera al Maradona verrà arbitrata da Federico La Penna. Ecco la sestina completa:
LA PENNA
PERETTI – COLAROSSI
IV: CREZZINI
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
