Ufficiale

Napoli-Juventus, arbitra La Penna con Abisso al Var: la sestina completa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:10In primo piano
di Fabio Tarantino

Ufficiali gli arbitri del 14esimo turno del campionato di Serie A. La sfida Napoli-Juve di domenica sera al Maradona verrà arbitrata da Federico La Penna. Ecco la sestina completa:

LA PENNA 

PERETTI – COLAROSSI

IV:     CREZZINI

VAR:     ABISSO

AVAR:     AURELIANO