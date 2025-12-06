Lo juventino Zuliani: "La Juve parte domenica, dispiace per i produttori di fuochi!"

Nel suo editoriale per Bianconeranews, il giornalista juventino Claudio Zuliani ha parlato della sfida di domenica: "La Juventus parte per Napoli domenica in giornata, Spalletti evita ai suoi giocatori la nottata napoletana. Ci rimangono male i produttori di fuochi d'artificio, ma ci sarà un'altra occasione. Mattia Perin ha lavorato ancora a parte e quindi il suo problema muscolare va gestito affinché non diventi qualcosa di più grave. Attenzione perché fuori Pinsoglio, fuori Perin, se a Di Gregorio arriva un raffreddore sono guai, siamo senza portiere. Questo per fare la conta perchè a Napoli contano sette infortuni ma anche la Juve ne ha sette.

Non sembra ancora arrivato il momento per schierarsi a quattro, Spalletti ci ha lavorato ma con ogni probabilità a Napoli la Juventus giocherà con il 3-4-2-1 con DAVID centravanti, CHICO e KENAN a supporto. Occhio agli imprevisti che ci conducono alla disegnazione arbitrale.

LA PENNA detiene un record invidiabile è l'unico ad essere riuscito a far incavolare PIRLO che gli disse di andare a… fare l'arbitro. Abisso VAR e Aureliano AVAR, proprio Aureliano, quello di Verona-Juventus con un rigore regalato agli scaligeri e una mancata espulsione ad ORBAN che ci sono costati 2 punti sul campo. Sono ormai 35 anni che alla Juve non concedono un rigore contro il Napoli e sono ormai 50 scontri diretti dove il Napoli ha avuto nove rigori e la Juve zero.Riusciranno i nostri eroi, finalmente, a concedere un rigore alla Juventus in modo da farci vincere la partita e far recriminare i nostri avversari, dandoci dei ladri?".