Napoli-Mainoo, Romano: "C'è l'apertura del giocatore! Manna ha tre alternative"

Continua a prendere forma l’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha fornito nuovi dettagli sul tema seguito da Manna: il classe 2005 resta uno dei nomi caldi nella lista azzurra per rinforzare la mediana già a gennaio.

Mainoo non è stato impiegato nemmeno nell’ultimo turno infrasettimanale, un ulteriore segnale della sua posizione marginale nello United. Finora ha totalizzato appena 171 minuti. Come riferito da Romano, da parte del giocatore ci sarebbe un’apertura al trasferimento in azzurro, mentre il Napoli valuta anche altre tre alternative nel ruolo. La palla passa ora al club inglese, chiamato a decidere il futuro del giovane talento.