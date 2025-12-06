Prima pagina

Il Mattino: "Spalletti Spaccanapoli"

Oggi alle 08:10Notizie
di Antonio Noto
"Domani Napoli-Juve, il Maradona si divide per l'accoglienza per l'ex allenatore".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina al ritorno di Luciano Spalletti a Napoli da avversario: "Spalletti Spaccanapoli. Domani Napoli-Juve, il Maradona si divide per l'accoglienza per l'ex allenatore". A centro pagina spazio all'accensione del braciere Olimpico per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, con il Presidente delle Repubblica Mattarella che lancia un messaggio di pace: "Tregua olimpica". Di seguito la prima pagina integrale. 