Di Lorenzo, parte il conto alla rovescia per il ritorno in campo: le ultime
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Il Corriere dello Sport apre alla possibilità di rivedere Giovanni Di Lorenzo tra i convocati del Napoli per la sfida di sabato sul campo del Como.
Il Corriere dello Sport apre alla possibilità di rivedere Giovanni Di Lorenzo tra i convocati del Napoli per la sfida di sabato sul campo del Como. Il rientro del capitano è ormai vicino: dopo giorni di lavoro e attesa seguiti alla gara con la Cremonese, il suo nome potrebbe tornare nell’elenco già nel prossimo turno.
Il peggio sembra alle spalle. Di Lorenzo è fermo dalla fine di gennaio per un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro e, nel frattempo, ha anche affrontato un intervento al piede per un problema pregresso. In totale ha saltato undici partite di campionato, ma adesso è pronto a riaggregarsi al gruppo.
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