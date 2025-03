Dodici campi, palestra, magazzini e 'scugnizzeria': tutto sulla nuova casa del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha individuato a La Piana, sempre zona Castel Volturno, la nuova casa del Napoli, a 9 km di distanza circa dal Training Center dove la squadra attualmente si allena. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla nel dettaglio di come sarà strutturata la futura casa azzurra con i lavori che partiranno in estate e con la squadra che continuerà ad allenarsi all'attuale centro sportivo nel periodo d'attesa per la costruzione della nuova casa azzurra.

"Dodici campi, di cui una parte destinata alla prima squadra e il resto eventualmente ai ragazzi del vivaio. E ancora: il nuovo centro sportivo contemplerà ovviamente gli uffici così e tutte le strutture di contorno che fanno parte della quotidianità di una squadra: palestre, magazzini, area medica all’avanguardia, foresteria e ogni di tipo di elemento utile alla vita di una società sportiva tra le top d’Europa".