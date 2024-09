"Dominante, il padrone in campo! Bentornato", quotidiani pazzi di Anguissa: voti altissimi

Non segna, fa assist, ma è decisivo. Ed è il migliore in campo di Cagliari-Napoli. I quotidiani premiano Frank Zambo Anguissa che domina a centrocampo in Sardegna.

Voto 8 per il Corriere dello Sport: "Il padrone del centrocampo. L’ultimo a rientrare dall’Africa, giovedì, e il primo a prendere il comando delle operazioni: guadagna 12 possessi, innesca il vantaggio, tocca 81 palloni. E pressa e corre: bentornato".

Voto 7.5 per La Gazzetta dello Sport: "Il premio a lui e non solo a chi segna o rifinisce i gol? Certo, perché la sua gara ha uno spessore elevatissimo: è continua, dominante. Anche 12 recuperi".

Voto 7.5 per Tuttonapoli: "Recupera il pallone da cui parte la rete del vantaggio e di altre giocate di grande lucidità. Un vero dominatore a centrocampo. Abbiamo ufficialmente ritrovato il mediano dominante che era sparito la scorsa stagione".