Doppio rientro col Milan! SSC Napoli annuncia: "Lozano e Anguissa sono tornati in gruppo"

Ottime notizie per Luciano Spalletti dopo l'allenamento di questa mattina. L'allenatore del Napoli recupera due calciatori per la super sfida di domenica al Maradona contro il Milan. Ecco quanto si legge dal comunicato ufficiale diffuso dalla società azzurra: "Lozano ha fatto personalizzato in palestra e intera seduta in gruppo. Anguissa ha svolto allenamento completo con la squadra".