Due anni fa decise la trasferta con la Spal, oggi è un grande mistero: che fine ha fatto Ghoulam?

"Ghoulam non gioca perché non è pronto per giocare". Parole di Carlo Ancelotti. Un vero peccato. Due anni fa, proprio a Ferrara, Ghoulam decise da solo la partita. Sembrava Grosso in Italia-Australia. Nel finale, con le squadre stanche, decise di fare tutto da solo. Prese palla, superò un paio di avversari, segnò un gran gol. Il Napoli vinse. Oggi è mancato. Manca da tempo. Dal doppio infortunio che gli ha cambiato la vita. L'algerino non riesce a ritrovarsi. Clinicamente sta bene, ma non basta.

RICOSTRUZIONE - Ha saltato la Coppa d'Africa per tornare al top. Quattro mesi dopo, il risultato è ancora sospeso. Ghoulam non gioca quasi mai: gli fu preferito Hysaj a Torino, out col Salisburgo, assente anche oggi con Callejon al suo posto quando Malcuit è andato ko. Di Lorenzo ormai ha preso il suo posto. Chissà cosa accadrà mercoledì quando mancherà anche il francese e l'ex Empoli tornerà a destra. Non è un dubbio "per fare polemica" - citando Ancelotti, leader stavolta poco calmo, a Dazn - ma una curiosità lecita.

LA SUA STAGIONE - Fino a questo momento ha giocato solo 5 partite per un totale di 300 minuti. Curiosità: mai in campo in Champions League, quando i ritmi si alzano e il valore delle avversarie aumenta. Non una semplice casualità. Ghoulam non è ancora al top, conclusione banale, ma resiste il dilemma: qual è il motivo? Mentale o fisico? Paga il doppio infortunio dal punto di vista psicologico o fatica a ritrovare la condizione? Tante domande da destinare, in futuro, ad Ancelotti. Sperando di ritrovarlo quanto prima in campo. Basterebbe anche solo riconoscere in parte il terzino che molte big europee corteggiavano prima del ko col City che sta condizionando la sua carriera.