Due buone notizie e l'occasione immediata di riscatto: ultime di formazione per il Psv
Due buone notizie per Antonio Conte: il Napoli recupera Alessandro Buongiorno e Matteo Politano, entrambi pronti a tornare tra i titolari nella sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven dopo essere subentrati nella sfida di Torino. Il tecnico potrà così contare su due pedine fondamentali per equilibrio e spinta offensiva, ma resta da risolvere il nodo legato all’attacco. Con Hojlund ancora ai box per il problema fisico, sarà Lorenzo Lucca a guidare il reparto offensivo anche in Olanda.
Come sottolinea l'edizione odierna il Corriere della Sera, la coperta del Napoli resta corta: la difesa ritrova solidità grazie a Buongiorno, e sulle fasce il rientro di Politano garantisce più profondità ed equilibrio. Il problema resta l'attacco, con Conte che dovrà affidarsi ancora a Lucca, chiamato a dare continuità alle sue ultime prestazioni: “Qualità e quantità non sempre coincidono, ma serviranno entrambe”, si legge nell’analisi del quotidiano, con l'attaccante chiamato a dare una risposta importante dopo la brutta prova di Torino.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
