Due cessioni in arrivo: Ounas ha bocciato un'offerta da 15 mln

Tiene banco il mercato in uscita in casa Napoli, con le situazioni di Gennaro Tutino e Adam Ounas ad essere più calde. Su questo tema scrive così l'edizione odierna del Corriere del mezzogiorno: "Sul mercato il Napoli pensa soprattutto alle operazioni in uscita, si continua a discutere per ultimare il trasferimento di Tutino al Parma, pronto ad investire 5 milioni di euro più 2,5 di bonus.

Ounas vivacizza il mercato del Napoli, in Italia si è aggiunta alle pretendenti il Bologna. L’Atlanta United (Mls) e l’Olympiakos hanno offerto circa 15 milioni di euro ma Ounas ha detto no".