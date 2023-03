Due recuperi per Spalletti verso il Milan: martedì alla ripresa parte l’avvicinamento al big match

Ieri ultimo allenamento, prima di un weekend lungo che servirà per staccare un po’ la spina.

Appuntamento fissato a Castel Volturno per martedì, quando già si comincerà ad avvertire il profumo del Milan: quattro giorni, in quel caso, finiscono per volare. Spalletti ritroverà gli azzurri della Nazionale e Lobotka, probabilmente Zielinski e Rrahmani (che ieri ha pareggiato con il Kosovo) mentre sarà costretto ad aspettare tutti gli altri in giro per il Mondo".