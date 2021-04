È arrivato il momento di riprendersi il posto da titolare

Dalla Juve alla Juve. C’è una coincidenza che appassiona i fatalisti nel ritorno di Hirving Lozano, che in vista della sfida di Torino scalda i motori per ritrovare una maglia da titolare che manca proprio dal match in campionato contro la squadra di Pirlo il 13 febbraio.

Il sacrificio fisico nel finale di gara, aiutando i compagni a difendere il risultato sebbene fossero già emersi i segnali di un problema muscolare, è costato caro a Lozano che Gattuso ha reinserito in maniera graduale con 17’ giocati contro la Roma e i 28 disputati domenica al Maradona contro il Crotone.

Per la sfida decisiva nella corsa Champions, il messicano appare determinato a riprendersi il suo posto sulla corsia destra, dove tanto bene ha fatto anche Politano, nei fatti un co-titolare nell’esterno d’attacco. Molto dipenderà da come vorrà impostare il match Gattuso allo Stadium, ma le indicazioni che arrivano raccontano di un Chucky leggermente in vantaggio sull’ex Inter per partire dal primo minuto. Dalla Juve alla Juve, a caccia del 10° gol in campionato e chiudere un cerchio.