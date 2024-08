Ecco Gilmour! Lo scozzese sbarca a Capodichino

Sarà in tribuna stasera per assistere alla sfida tra il Napoli e il Parma valevole per la terza giornata di Serie A.

Billy Gilmour, ultimo acquisto del Napoli in ordine di tempo, è sbarcato in città. Il centrocampista scozzese, proveniente dal Brighton, è atterrato all'aeroporto di Capodichino alle ore 16.06. Dopo circa 20' è stato scortato dalla polizia all'esterno dell'aeroporto, non era nel van nero della SSCNapoli ma seduto nell'auto del capo allo scouting Maruzio Micheli

Gilmour, per le strette tempistiche dell'ultimo giorno di mercato, ha sostenuto ieri le visite mediche in Inghilterra. L'avventura dello scozzese, che ha voluto fortemente l'azzurro, inizia oggi. Sarà in tribuna stasera per assistere alla sfida tra il Napoli e il Parma valevole per la terza giornata di Serie A.