Ecco l'erede di Callejon: oggi Politano inizia l'avventura al Napoli

Ecco l’erede di Callejon: Matteo Politano inizia oggi la sua avventura al Napoli. Così scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che evidenzia come l’esterno andrà a raccogliere un’eredità pesante, perché lo spagnolo ha rappresentato un interprete sontuoso di quel ruolo di esterno destro in casa Napoli per tantissimi anni.

Il quotidiano spiega come Politano sia calciatore diverso, con maggiore verticalità e propensione alla fase offensiva rispetto allo spagnolo. Per lui cinque anni di contratto a 2,2 milioni con un costo del cartellino di 21 milioni più 2 di bonus.