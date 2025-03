Ecco perché Conte non risponde alle domande sul futuro

Antonio Conte non ha nessuna intenzione di lasciare Napoli. Lo ribadisce l'edizione odierna de Il Mattino: "A poche ore dalla gara con il Milan ironizza sul mercato di gennaio (ancora non ci può pensare), lancia la sfida al campionato («non siamo stupidi a non crederci») ed evita candidamente ogni tagliola sul futuro.

Ma tranquilli: il re non è inquieto, anche se insistono a volerlo descrivere così. Milan, Juventus, Roma o Patagonia. Non pensa di andar via e non andrà via. Solo che non è questo il momento di fare la lista di chi resta o chi andrà via, sarebbe persino ingiusto per gli eroi in maglia azzurra che lottano per lo scudetto. L'Inter è li, a portata di mano. Come mai nessuno al mondo avrebbe mai sognato".