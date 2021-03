Ecco perché il Napoli si arrabbiò

Nessuno segna come Matteo Politano. Non perché sia il bomber della squadra - in cima ci sono Lozano e Insigne - ma perché la sua media minuti/reti è la migliore di tutta la rosa. L'ex Inter ha segnato 11 gol, uno ogni due 181 minuti, ogni due gare giocate. Un rendimento altissimo a dispetto dello scetticismo che spesso accompagna le sue giocate. Politano si sta rivelando un giocatore determinante per le sorti del Napoli. Sia da alternativa di Lozano che da titolare ha sempre dato il suo contributo e ha raggiunto facilmente la doppia cifra stagionale.

Il Napoli lo inseguiva da tempo, nel 2018 fece di tutto per regalarlo a Sarri. Aspettò fino all'ultimo minuto nel mercato invernale per la fumata bianca. Che non arrivò. Il Sassuolo lo blindò. Due anni dopo, ecco Politano. Ma non si è ripetuto il caso Verdi, con l'ex Bologna inseguito, acquistato in ritardo e poi ceduto dopo mesi difficili. Politano sta confermando le sue qualità.