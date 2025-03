Effetto Premier, triplo colpo dal mercato: uno più indovinato dell'altro

"La quota inglese del Napoli funziona very good. Inglese nel senso di Premier, sia chiaro", scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Un modo per ricordare quanto il mercato estivo abbia inciso fino a qui per le sorti del club azzurro. Giocatori provenienti dalla Premier sono riusciti subito a incidere a rendersi pericolosi e quindi decisivi regalando punti e vittorie alla squadra di Conte. Anche lui ex Premier, come Lukaku.

"Scott McTominay, l’unico a essere effettivamente nato in Inghilterra, condivide (per origini e scelta) la nazionale scozzese insieme con Billy Gilmour, e Philip Billing invece è danese. Il Napoli li ha pescati tutti dal mare del campionato più intenso d’Europa: McT è arrivato ad agosto dal Manchester United, Billy sul gong del mercato estivo dal Brighton e l’eroe della notte con l’Inter è piovuto a gennaio sul pianeta azzurro in prestito dal Bournemouth. Ognuno, a proprio modo, ha già fatto la differenza: un acquisto più indovinato dell’altro, si direbbe".