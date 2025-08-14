Elmas, manca l'accordo per la formula: distanza col Lipsia, le ultime

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Elmas, quattro gol al Torino da gennaio e ora tornato al Lipsia, non ha neppure bisogno di riflettere sull’ipotesi Napoli. Sui social ha ancora la foto con la coppa dello scudetto e sarebbe felicissimo di tornare al Maradona. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, il Lipsia ha già detto no al Torino per la stessa formula. A dicembre 2023 lo ha pagato 24 milioni e vuole cederlo a titolo definito. Almeno ad oggi è questa la condizione perché non vorrebbe ritrovarsi, il prossimo anno, a dover riflettere ancora sul suo futuro. Intanto a riflettere ora è il Napoli che ha registrato il sì del giocatore, la richiesta del Lispia e adesso valuta se e quando eventualmente affondare il colpo.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.