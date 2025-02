Emergenza a sinistra: se Spinazzola non ce la fa, il sostituto non è titolare da sei mesi

Leonardo Spinazzola ha riscontrato un problema in rifinitura, ha un po' di mal di schiena e non è al meglio per la partita di stasera contro l'Udinese. La sua presenza dal primo minuto è quindi in dubbio. Qualora non riuscisse a scendere in campo, Pasquale Mazzocchi è pronto a prendere il suo posto, come riportato da La Repubblica. Mazzocchi, 29enne di Barra, è un giocatore versatile che può essere schierato su entrambe le fasce. Nato come esterno destro difensivo, ha dimostrato di sapersi adattare anche sulla corsia mancina.

Se dovesse scendere in campo, sarebbe un ritorno da titolare dopo quasi sei mesi: l'ultima volta che ha iniziato una partita risale al 26 settembre, in Coppa Italia contro il Palermo. In campionato, l’ultima presenza dal primo minuto risale al 15 settembre, quando il Napoli ha travolto il Cagliari con un 4-0, in un match in cui la squadra adottava ancora il modulo 3-4-2-1.