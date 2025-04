Erede Kvara, Gazzetta: "Il preferito di Manna gioca in Olanda. E scrive a Neres..."

L'arrivo dell'erede di Kvaratskhelia è stato rinviato all'estate. Il Napoli è già al lavoro per un nuovo esterno. Magari alla fine le ali offensive saranno due. Parla di mercato La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Mica male Igor Paixao (25 anni a giugno), brasiliano del Feyenoord che – per non svelare le proprie simpatie – ieri ha condiviso un messaggio di Neres su Instagram con un caloroso «craque». Quando si dice affinità. Paixao è tra i preferiti di Manna, che è di gusti raffinati e in Olanda s’è accomodato pure altrove, al Psv, dove Noa Lang (26 anni a giugno) sembra ci stia stretto: affinché si sapesse in giro, due mesi fa, l’esterno ha svelato pubblicamente una delle trattative di gennaio («il Napoli mi voleva e io volevo il Napoli, ma il club ha detto no») sfumata nonostante i venticinque milioni di euro che Aurelio De Laurentiis aveva preparato per fronteggiare l’addio di Kvara".