Europei, Gazzetta sui convocati: "Meret può farcela", ma non c'è Politano

Focus de La Gazzetta dello Sport sui futuri convocati di Mancini per gli Europei. Del Napoli, gli unici due sicuri sono Insigne e Di Lorenzo.

Ce ne sono altri che sognano il posto in prima fila: "Per la terza maglia sfida tra Meret, protagonista nel bel finale del Napoli, Cragno, rientrato con applausi nel Cagliari e Gollini" si legge. Donnarumma e Sirigu saranno primo e secondo portiere. Non c'è accenno, invece, a Politano, che pure si era sottoposto al vaccino.